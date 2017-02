Drabsmand på fri fod: Emilies veninder om sorgen og frygten

I håbet om at kunne medvirke til, at deres elskede venindes drabsmand fanges, står fire veninder til den afdøde Emilie Meng frem og fortæller om den ubærlige sorg, de sidder tilbage med. Det fortæller de om i et interview til TV 2.

Men lige så fantastisk som dagen begyndte, lige så tragisk blev den natten til den 10. juli.

For den nat forsvandt deres elskede veninde Emilie Meng sporløst fra Korsør Station. I dage og måneder efter ledte politi og frivillige på højtryk for at finde den dengang 17-årige gymnasieelev. Men desværre uden held.

De fire veninder var dog ikke med i byen den skæbnesvanger aften, da Emilie Meng forsvandt. Men blot halvanden time, før Emilies telefon gik ud skrev veninden Signe med hende.

Først godt fem måneder senere, juleaftensdag, fandt en hundelufter liget af Emilie i en sø ved Regnemarks Bakke i Borup – 20 kilometer fra Korsør Station.

- Man var bare helt tom indeni, for det var bare det her, man havde gået og frygtet, husker Sara, Tine til TV 2.

Det står hurtigt klart for politiet, at den unge pige har været udsat for en slem forbrydelse. Hvad Emilie Meng har været udsat for, og hvordan hun døde, har politiet endnu ikke udtalt sig om.

- Nogle gange har jeg det stadig, som om jeg ikke har forstået det. Det var så svært at forstå, at hun bare var væk, og at der ikke var nogen, der vidste, hvad der var sket, siger Signe.

Hos politiet pågår der stadig en intens efterforskning, som dog, godt syv måneder efter Emilie Meng forsvandt, endnu ikke har ført til anholdelse af en mulig gerningsmand.

Emiles drabsmand er derfor stadig på fri fod, og det skræmmer veninderne.

- Det er rigtig skræmmende at vide, at der går en eller flere rundt derude, der har slået vores veninde ihjel. Det er svært at sætte sig ind i. Det er rigtig ubehageligt at tænke på, siger Laura.