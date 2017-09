1000 piger fra hele verden er blevet udvalgt til mentorprogrammet »1000 Girls, 1000 Futures«. Ditte Tibert Stoltze fra 8.D på Antvorskov Skole er en af dem.Privatfoto

Ditte fra 8.D udtaget til international mentorordning

Slagelse - 09. september 2017 kl. 11:18 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en meget glad og meget overrasket pige, som tog imod et diplom fra skoleleder Søren Ranthe. På diplomet stod der, at Ditte Tibert Stoltze fra 8.D på Antvorskov Skole er blevet tildelt »The New York Academy of Sciences' Mentorprogram«.

Hun har hermed fået at vide, at hun er blevet udvalgt til det internationale mentorprogram kaldet »1000 Girls, 1000 Futures«, hvor 1000 udvalgte piger fra hele verden bliver tildelt en naturfaglig kvindelig mentor. I Danmark er Ditte Tibert Stoltze en blandt ti piger, som er blevet udvalgt til mentorprogrammet af jet-net.dk, som sponsorere de danske pigers deltagelse.

- Jeg er en meget stolt og glad skoleleder. Du viser, hvad man kan opnå, hvis man står på tæer og gør sit ypperste, siger skoleleder Søren Ranthe.

Målet for mentorprogrammet er at give 1000 piger en kvindelig mentor inden for, som kan være en rollemodel, og som kan give et billede af, hvordan det er at arbejde med naturvidenskab ude i virkeligheden, og hvorfor det er fedt for kvinder. Samtidig skal pigerne gennemgå forskellige kurser, som er kompetenceudviklende indenfor bl.a. kommunikation, ledelse og kritiske tænkning.

Så da Ditte Tibert Stoltzes Science-lærer Helle Heim fortalte om »1000 Girls, 1000 Futures« var Ditte klar med det samme, og som hun skrev i sin ansøgning:

- Jeg tror, at »1000 Girls, 1000 Futures« vil være en gylden mulighed for udvikling, og det vil være en drøm der går i opfyldelse at arbejde med engineering og science på en helt ny og professionel måde.

Det næste der skal ske for Ditte Tibert Stoltze er, at hun skal matches med en mentor, hvorefter de sammen skal have forskellige møder og indgå i forskellige aktiviteter, mens Ditte gennemgår de forskellige kompetenceudviklende kurser.

Selv håber og tror Ditte, at hun både kan lære en masse og udvikle sig personligt, for hun kan ikke forestille sig andet, end at uddanne sig indenfor enten naturvidenskabelig forskning eller engineering.