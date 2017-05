Se billedserie De 25 Venstre-kandidater med borgmester Stén Knuth og formand Knud Vincents i spidsen inden de gik i gang med at præsentere sig selv. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Disse kandidater skal sikre Knuth genvalg

Slagelse - 11. maj 2017 kl. 06:10 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er superoptimist med hensyn til efterårets valg. Vi har mange gode ting i gang, og jeg er overbevist om, at borgerne i Slagelse Kommune vil sørge for, at vi kan fortsætte det gode arbejde.

Sådan lød det fra formand for Venstre i Slagelse Kommune, Knud Vincents, ved onsdagens opstillingsmøde på Hotel Frederik d. II. Her var 147 medlemmer og kandidater mødt frem for at stemme om, i hvilken rækkefølge de opstillede kandidater skal stå på stemmesedlen.

21 kandidaters placering blev der stemt om, men reelt er der i øjeblikket 25. Forklaringen er dels, at førstepladsen jo forlængst er besat af borgmester Stén Knuth, ligesom bestyrelsen har besluttet, at VU-formand Marc Møller skal være nummer fem.

Hertil kommer at to kandidater har meldt sig efter tidsfristen, nemlig Birgitte Lykke Nielsen og Pia Lunn Christiansen. De sættes derfor på plads 24 og 25.

Formanden kunne glæde sig over, at han i forhold til sidste valg rykkede endnu længere op på listen, idet han faktisk fik flest stemmer, og derfor indtager en andenplads efter Stén Knuth.

Sidste gang stod Ole Drost på andenpladsen, men han måtte tage til takke med en tredjeplads.

I øvrigt manglede to nuværende byrådsmedlemmer, nemlig Johnny Persson og Jens Jørgensen.

Knud Vincents oplyste, at Persson efter mange år i politik har ønsket en pause, hvilket han fornylig har meddelt. Derimod er det et stykke tid siden at den tidligere borgmester Jens Jørgensen meddelte, at han ikke genopstillede.

Til gengæld var 11 nye folk kommet på banen.

Udover de allerede nævnte blev Anders Kofoed nummer fire, mens Cecilie Geiker som ny kom ind på en flot sjetteplads foran de nuværende byrådsmedlemmer Helle Jacobsen og Pernille Ivalo Frandsen.

Nr 9 blev Jan Møller Pedersen, nr. 10 Morten Røngaard, Nr. 11. Jørn -Ole Didriksen, nr. 12. Morten Hass Augustsen, nr. 13 Susie Lyngstrøm, nr. 14 Søren Hansen, nr. 15 Ebbe Jens Ahlgren, nr. 16. Karin Øgaard Petersen, nr. 17 Jakob Madum-Kyhl, nr. 18. Troels Stilling Stensballe, nr. 19 Christopher Trung Paulsen, nr. 20. Boye Rasmussen, nr. 21 Claus Calum, nr. 22. Allan Øster Steensen og nr. 23 Torben Wiinholt.