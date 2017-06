- Vi gør et stort frivilligt forebyggende arbejde i huset, som kan være med til at forebygge ensomhed, så i det lange løb kan det vise sig at være en fornuftig investering af renovere huset og tagetagen, sagde formanden for brugerrådet, Jens Kristensen, der var godt tilfreds med mødets resultat.

Dialogmøde med politikere gav pote på Midgård

Men mødet stoppede faktisk allerede efter en times tid, fordi arrangørerne fra brugerrådet kunne konstatere, at man allerede var nået langt i retning af det, der var mødets tema. Nemlig en renovering af tagetagen, som kan være med til at skaffe tiltrængt plads til det meget brugte aktivitetshus.

Det ville man kunne løse ved at inddrage tagetagen, hvor tidligere bygningsingeniør Hans Vallentin Stoltz havde tegnet et projekt, som ville kunne give 218 kvadratmeter ekstra plads.

Hans Vallentin Stoltz spurgte, om der var mulighed for at få Kommunale Ejendomme til at give et overslag på, hvad det vil koste at indrette loftsetagen, udskifte en udslidt elevator og udskifte taget, som er fra 50-erne.