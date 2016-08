Kanonens skud bragede så højt at det kunne mærkes i helekroppen. Mens publikum holdte sig for ørerne, havde folkene her »snydt« og puttet ørepropper i ørerne. Foto: Camilla Adams

Det gode vejr trak rekordmange til Maritime Kulturdage i Korsør

På Flådestationen var der lørdag åbent hus, hvor folk stod i lange køer for at få lov til at træde ombord på de store skibe. Også her blev rekorden sat med et besøgstal på 7003 - 2000 flere besøgende end sidste år.