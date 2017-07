Viceberedskabschef Michael Djervad håber, at nogle af dem, der har reageret på efterlysningen af mere brandmandskab, ender som nye deltidsbrandmænd. Foto: Henrik Larsen

Der er flere brandmænd på vej

Slagelse - 07. juli 2017

Efter cirka halvanden måneds kampagne er Slagelse Brand og Redning så småt på vej mod målet om at komme op på 35 deltidsbrandmænd. I øjeblikket råder stationen i Slagelse over 30 deltidsbrandmænd, og kampagnen har resulteret i henvendelser fra seks personer, der overvejer at slukke ildebrande på deltid.

- Vi er i tæt dialog med tre af dem, og snakker med dem om, hvordan det kan hænge sammen. Både for brandvæsenet, for dem og deres familier og for deres arbejdspladser, siger viceberedskabschef ved brandvæsenet, Michael Djervad, til Sjællandske.

Han forsikrer, at der altid er den styrke med, som der skal være, når de røde biler rykker ud. Også selv om der egentlig ikke er mandskab nok på vagt, fordi der mangler deltidsbrandmænd.

Michael Djervad forklarer, at der i en optimal verden skal være to holdledere og otte brandfolk på vagt. Det er der ikke altid.

- Men hvis vi kommer under det antal i vagtplanen, kan vi flytte medarbejdere fra brandskolen i Korsør eller fra andre stationer. Vi kan mangle en mand eller to på vagtplanen. Det kan godt være, at de ikke står på vagtplanen, men de er der. Vi rykker aldrig ud med for få folk, forsikrer han.

Det rokker dog ikke ved, at drømmescenariet er at blive så mange, at der altid vil være tilstrækkeligt med brandfolk på vagt for stationen i Slagelse - og at bestræbelserne på at finde flere deltidsbrandmænd fortsætter.