Der bliver næppe en ny Ellen

Slagelse - 19. september 2016

Igennem på skype til Aftenshowet på DR 1, med i Go´Aften Danmark på TV 2, interview i radioen på P4 og indslag på Tv Øst.

Ingen er næppe længere i tvivl om, at den om et halvt år 63-årige Ellen Jeppesen har passet sit arbejde i brugsen i hele 45 år. Med start i Stigsnæs Brugsforening den 20. juni 1971, der godt to måneder efter den 1. september blev opkøbt af Skælskør Brugs. I dag 45 år efter er kasse 2 i Superbrugsen »Ellens« kasse.

- Jeg bryder mig faktisk ikke om at være i rampelyset. Men nu bag efter, så er det jo egentlig meget sjovt. Jeg havde da aldrig før prøvet at medvirke i et tv-indslag, siger Ellen Jeppesen, da Sjællandske besøger hende lige op til den ferie, som hun holder i denne uge. Hun har fået optaget tv-indslagene, men hun måtte låne en telefon, da hun skulle se, hvordan det strømmede ind med kommentarer og reaktioner på Facebook, da uddeler Morten Holm skrev, at hun havde været 45 år i brugsen. For på Facebook er Ellen Jeppesen ikke.

Ellen Jeppesen er ikke i tvivl om, hvordan dagligvarehandlen vil udvikle sig. Der bliver næppe nogen, der kommer til at gøre hende kunsten efter.

- Kunderne kommer til selv at scanne og betale deres varer, og så tror jeg, at det ender med, at man slet ikke tager så meget ud og handle mere, men bare bestiller sine dagligvarer via telefon og computer, så de står klar derhjemme, når man kommer fra arbejde, siger Ellen Jeppesen, der i sine mange år i brugsen har lagt krop og hoved til mange forandringer. Hendes 20 år i slagterafdelingen husker hun som fysisk hårde.

- Vi skulle jo lave det hele fra bunden, og der skulle lægges mange kræfter i, siger Ellen Jeppesen.

Hjemme i skuffen hos Ellen Jeppesen ligger efterlønsbeviset.

- Det er meget rart at tænke på, hvis de nu bliver for trekantede her i brugsen, smiler hun, mens hun dog fremhæver netop de gode kolleger som hovedårsagen til de mange år på samme arbejdsplads.

Uddeler Morten Holm ser det som en stor fordel, at det cirka 50 m/k store personale i Superbrugsen er en skønsom blanding af unge og ældre.

- Vi får det bedste og mest fleksible personale, når der er ældre erfarne til at lære de yngre op, siger Morten Holm.