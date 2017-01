Se billedserie Håndværkergården på Landsgravvej er blevet købt af Slagelse Multikulturelle Forening, som vil bruge stedet som en slags multikulturelt forsamlingshus, som skal drives af foreningens frivillige. Foto: Mette Kjær Nielsen

»Der bliver ikke åbnet moske på Håndværkergården«

Slagelse - 13. januar 2017

Af Mette Kjær Nielsen

Er der åbnet en ny moske på Håndværkergården på Landsgravvej 27 lige ved Marievangsskolen i Slagelse? Nej lyder det klare svar fra de nye ejere, Slagelse Multikulturel Forening.

- Der skal ikke være moske på Håndværkergården. Håndværkergården kommer til at fortsætte som festlokaler og mødelokaler til udlejning - sådan som det er nu - og så vil vi holde en masse af vores andre arrangementer som for eksempel fredagscafeer, fortæller formanden for Slagelse Multikulturel Forening, Bilal Biyik.

- Vi har allerede en moske, den ligger i Sankt Mikkelsgade, tilføjer Bilal Biyik.

I stedet skal Håndværkergården danne ramme om kulturforeningens arrangementer som for eksempel fredagscafeer, fællesspisning, ungdomsarrangementer og fester. Hertil kommer, at Slagelse Multikulturelle Forening vil fortsætte med at udleje de tre selskabslokaler til private fester, konferencer og møder.

Foreningen har i det hele taget rigtig mange planer for de nye lokaler.

- Vi er lige nu i gang med at planlægge en stor fest i forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts, fortæller Emine Koca.

- Og så skal vi have arrangeret fredagscafeer hver anden fredag, hvor der skal være både foredrag og fællesspisning, ligesom vi regner med at holde vælgermøder i forbindelse med for eksempel det kommende kommunalvalg, siger Emine Koca.

- Vi skal også have fokus på de unge mennesker. Vi skal lære dem, hvordan man driver forening, vi skal give dem et sted, de kan være, og vi skal lære dem at være aktive medborgere. Vi har også et par dygtige unge mænd, som gerne vil starte en lektiecafé her, siger Emine Koca.

Slagelse Multikulturelle forening har i øvrigt ingen planer om at lave noget fysisk om på Håndværkergården. Navnet »Håndværkergården« beholdes, ligesom det ikke er planen at lave noget om ved interiøret eller lokalerne.

I dag er der omtrent 600 medlemmer i Slagelse Multikulturel Forening, og det er de mange medlemmer, der har gjort det muligt for foreningen at købe Håndværkergården.