65-årige Svend Mygind som cykelpilot for pilotkollega 63-årige Tove Olsen (tv) og formand for Vemmelev Lokalråd 71-årige Jytte Knuth, der fik en rundtur ved Provstehaven til ære for fotografen. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Den største aflønning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den største aflønning

Slagelse - 31. august 2017 kl. 12:01 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg har aldrig før i mit liv fået en så stor aflønning. Svaret kommer fra 65-årige Svend Mygind fra Vester Bøgebjerg, der er jurist og har et arbejdsliv bag sig både som advokat og direktør. I dag er han pensionist og blandt de 12 frivillige cykelpiloter tilknyttet den eldrevne rickshawcykel i Vemmelev, der cykler ældre og andre med behov på cykelture. Svend Mygind uddyber, at aflønningen består af en glæde og taknemmelighed helt uden sidestykke fra dem, han cykler med. Så det frivillige cykelarbejde bliver så rigeligt betalt, og som Svend Mygind i øvrigt konstaterer, så ender vi jo alle på et tidspunkt forrest på cyklen.

Slagelse Kommune var blandt de kommuner, der hurtigst tog den fem år gamle cykelidé fra København til sig. Det oplyser Lise Friberg fra kommunens center for sundhed og omsorg. I dag er der således placeret 12 cykler rundt i kommunen. Hovedsageligt ved plejecentre.

I Vemmelev er cyklen dog målrettet hele byen. Formand for Vemmelev Lokalråd 71-årige Jytte Knuth er med til at koordinere brugen af cyklen.

- Jeg har et helt fantastisk samarbejde med hjemmeplejen, der er rigtig god til at spotte borgere, der kunne trænge til at få sig en cykeltur og noget vind i håret. Øget livsglæde følger også med på cykelturen, siger Jytte Knuth.

Cyklen med otte gear og til godt 40.000 kroner kom til Vemmelev for godt en måned siden. Og der er allerede cyklet over 300 kilometer med den. Jytte Knuth oplyser, at der er plads til flere frivillige cykelpiloter end de nuværende 12. Man kan oprette sig som cykelpilot på www.cyklingudenalder,dk