Se billedserie 59-årige Steen Hansen med børnebørnene Laurits og Alexander. Begge fire år med blot fire dages aldersforskel ved det 44. skolefodboldstævne. En dag i firetallernes tegn!

Den helt særlige Skælskør-ånd

Slagelse - 30. januar 2017

Den er der ved børnefugleskydningen og ved julemærkemarchen. Den helt særlige Skælskør-ånd, der går i arv fra generation til generation. Sådan er det også ved det årlige skolefodboldstævne i Skælskør Hallen. Steen Hansen og Kristine Albrechtsen er beviser på den arvelige ånd. Dem vender vi tilbage til.

Foran Skælskør Hallen vidnede en fyldt parkeringsplads lørdag og søndag om den enorme tilslutning til stævnet med cirka 600 elever fordelt på 100 hold fra 0.klasse til 9. klasse. Bankens navn er skiftet ud fra Skælskør Bank til Sparekassen Sjælland, der sammen med Skælskør Boldklub og Idrætsforening har arrangeret skolefodbold siden 1974.

Skolefodbold i Skælskør er med tyk streg under det sociale og det sjove. Under og efter kampene belønnes børnene for gode mål, redninger og meget mere med slikposer, gavekort til cafeteriet eller noget helt tredje. Enkelte klasser optræder også med decideret underholdning for det store publikum.

Sjællandske møder 33-årige Kristine Albrechtsen stående nede ved banderne fægtende med arme og en ordstrøm med ros og hep til spillerne på banen, hvor hendes egen seks-årige August er målmand. Hun fungerer som holdleder. For år tilbage spillede hun selv som elev på banen. Og før hende spillede hendes mor. Det er denne sammenhæng fra generation til generation, der er den helt særlige Skælskør-ånd.

- Mine egne to drenges kommende børn kommer da helt sikkert også til at spille med i skolefodbold, hvis de altså bliver boende i Skælskør, siger Kristine Albrechtsen, der er født, opvokset og bor i Skælskør. Hun er for nylig ansat som kunderådgiver i Sparekassen Sjælland. Hun kalder det årlige skolefodboldstævne for helt obligatorisk, når man bor i Skælskør.

For 59-årige Steen Hansen er det fortsat at hjælpe med ved stævnet som sparekassemedarbejder også udtryk for førnævnte ånd. Han var med som spiller ved det allerførste stævne i 1974, hvor han gik i tredje real (10. klasse-trin). Hans børn har spillet med, og om et par år er børnebørnene klar til at deltage.

- Jeg tror, at den store succes også skyldes, at alle kan være med. Også selv om man måske ikke er så god til fodbold. Man skal stille hold fra sin klasse, så man kan altså ikke udvælge gode spillere fra flere klasser til et hold, siger Steen Hansen.

Han mener helt klart at huske, at han scorede et mål, da han spillede ved det første stævne i 1974!