Slagelse Bibliotek er også demensvenligt. Her, fra venstre medlem af ældrerådet, Sonja Mikkelsen, souschef på biblioteket, Berit Sandholdt Jacobsen, og idrætskonsulent Bente Nørgaard, da biblioteket blev demens-certificeret. Foto: Per Vagnsø

Demente har 1148 venner

Slagelse - 15. september 2017 kl. 10:17 Af Per Vagnsø

1148 personer er nu demensvenner i Slagelse Kommune. Det vil sige, at de har meldt sig til at være nogle, der træder til og hjælper, hvis de lægger mærke til mennesker, der opfører sig lidt underligt, står på gaden og virker rådvilde, eller for eksempel har taget tøjet forkert på.

Idrætskonsulent og demensvenne-instruktør Bente Nørgaard, Slagelse Kommune, siger til Sjællandske, at kommunen dermed er det sted i landet med femteflest demensvenner.

Alzheimerforeningen oplyser i en pressemeddelelse, at der mangler demensvenner i Slagelse.

- Vi synes ikke, vi mangler demensvenner, men vi tager selvfølgelig imod alle dem, vi kan få, siger Bente Nørgaard.

Når der ikke rigtig er overenesstemmelse mellem hendes opfattelse og Alzheimerforeningens udlægning, hænger det nok sammen med, at Alzheimerforeningen ud over at efterlyse demensvenner slår et slag for en app, der kan bringe demente sammen med venner, der besøger dem.

- Hos os er alle aktive, for man skal ikke love noget, når man melder sig. Det er noget, man er i det stille ved at hjælpe, når man ser, at der er en, der har behov for hjælp. Vi er ikke med på app'en. Da den kom, havde vi simpelthen ikke kræfter til det, forklarer Bente Nørgaard.