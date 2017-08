Distriktsleder på Antvorskov Plejecenter Pernille Rolsted kan fortælle, at der er strammet op for at undgå, at politiet igen skal ud af lede efter den 78-årige.

Dement flygtede flere gange: Nu er der vagt på ham

Forleden måtte politiet med få dages mellemrum ud af lede efter den 78-årige demente Harald, efter at han var gået fra Antvorskov Plejecenter uden at være i stand til at finde hjem igen.

Ordensmagten fandt ham i sidste omgang i udkanten af en brakmark syd for Stop 39, i tørstig og træt tilstand.

De to gå-ture ud i det blå har dog ført til, at man nu i samarbejde med de pårørende har lavet nogle tiltag på plejecentret, så de ikke gentager sig.

- Vi har simpelthen ansat en ekstra person, der kan være sammen med Harald en stor del af dagen. Denne person er blevet visiteret til opgaven af kommunen, foreløbig for en kortere periode, men efter den tid må sagen så vurderes igen, siger distriktsleder Pernille Rolsted fra plejecentret.

Hun fortæller videre, at der desuden er sørget for, at Harald hele tiden har en gps på sig. Også om natten.

- Han havde også en gps på før, men ikke om natten. Det der så skete var, at han vågnede tidligt en morgen, hvorefter han gik ud uden at have fået sin gps på. Og så kunne vi jo ikke finde ham, fortæller Pernille Rolsted.

Hun oplyser, at plejecentrets døre naturligvis er låste om natten, men der låses op ret tidligt om morgenen.

- Vi har desuden prioriteret, i langt højere grad end tidligere, at gå nogle ture med Harald, da det jo er noget, han gerne vil, siger Pernille Rolsted.

