Se billedserie Fra butikken kigger de to første kunder Ingelise Knudsen og Helge Holmboe ud på det store lager, hvor oste ligger til modning. Susanne Schmidt fra mejeriudsalget forklarer om ostene med de brunlige skorper, der er et kvalitetstegn, som giver ostene smag.

Del 1 af ostemekka åbnet

Slagelse - 10. januar 2017 kl. 08:58 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Første spadestik til det store ostemekka i skikkelse af Ostebørsens domicil på Industrivænget 14 i Vemmelev blev taget i marts 2016. I går mandag den 9. januar åbnede Ostebørsens mejeriudsalg i den første hele sammentænkning i Danmark af ostesalg, oste- oplevelser og osteproduktion med afsæt i lokale råvarer. Hos ejerne af Ostebørsen med godt 30 ansatte Birgitte og Henrik Kastrup fornemmer man på åbningsdagen for mejeriudsalget en del utålmodighed.

- Vi havde jo håbet, at det ville være gået lidt hurtigere, men der er rigtig meget, der skal passes sammen, når man prøver noget helt nyt, siger Birgitte Kastrup.

Hun suppleres af sin mand.

- Det at skaffe det rette maskineri til de rette priser til vores gårdmejeri har også kostet tid, siger Henrik Kastrup. Han forventer, at Ostebørsens gårdmejeri kan indlede produktionen af oste fra lokale råvarer om cirka en måned. For kunderne er det en særlig oplevelse at købe en ost i butikken. For via store vinduer kan de se produktion af oste i mejeriet og ind i det store »køleskab«, der er et engroslager med plads til 350 tons oste. I blot 4,5 graders varme modnes, håndteres og pakkes de mange forskellige oste på det store lager. Ugentligt sælger Ostebørsen 45 tons ost til restauranter, kantiner og detailbutikker i Danmark og Sverige. Ostebørsen har siden 1986 importeret gårdmejeri-oste fra Danmark, Sverige og resten af Europa og solgt dem videre. Nu får Ostebørsen for første gang sit eget gårdmejeri.

- For os er det vigtigt, at folk føler et medejerskab til gårdmejeriet og bliver en slags oste-ambassadører. Derfor har vi siden begyndelsen af december haft gang i en slags crowdfunding-projekt. For os handler det ikke om selve finansieringen, men om at skabe lokalt engagement, siger Henrik Kastrup. Han oplyser, at den samlede pris for domicilet i Vemmelev nærmer sig 15 millioner kroner.

Den lokale mælk fra køer kun fodret med græs og hø fra Tude Ådal er helt afgørende for smagen i de lokale oste fra Ostebørsens Gårdmejeri.

- Vi glæder os til at genoplive dansk ostehåndværk med lokale råvarer. Vi ser frem til at kunne producere oste, hvor vi ved nøjagtig, hvor dyrene har græsset. For det dyrene spiser har afgørende betydning for mælkens smagsnuancer, siger Henrik Kastrup.