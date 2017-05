Se billedserie Nicklas Reinhardt, forrest, og de andre mountainbikere nød at kunne udfolde sig i bymidten. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

De unge fyldte byen

Slagelse - 21. maj 2017 kl. 10:59 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var skatere, dansere, mountainbike-ryttere, streetbasket, parkour og meget mere, da gadeidrættens landsdækkende »Dream On« for tredje år indtog Slagelses bymidte. Og der var ikke noget at tage fejl af. Det var de unges dag over det hele, så musikken til alle aktiviteter dunkede højt både på Schweizerpladsen, på Nytorv og i Rosengade, hvor mountainbike-drengene fra ungdomsskolen kunne udfolde sig. Blandt andet helt op ad bakken ved Sct. Mikkels Kirke, hvor græsset denne dag måtte bekøres.

- Det er dejligt. Det her burde der være noget mere af. Der mangler nogle områder, hvor du kan køre uden at genere folk, mente 16-årige Nicklas Reinhardt.

De helt små børn var også at finde på Rosengade, hvor de kørte på de bittesmå strider-cykler ad en særlig bane.

På Schweizerpladsen var dansere fra både ZiZi, Dansehuset og Believe Dance i fuld vigør.

Det var igen i år Teddy Nielsen, der med gode venners hjælp og økonomisk støtte fra Nordeafonden havde sat det hele i scene.

- Jeg kan sgu' ikke lade være. Jeg kan godt lide at være iværksætter. Jeg håber, alle dem, der er med, får en god oplevelse, og ringer til mig for at være med igen næste år, fortalte han.

For Teddy Nielsen var det noget af en streg i regningen, at politiet ikke gik med til go-kart-eventen på Rådhuspladsen. Her var torvehandlen til gengæld, og lørdag tog Teddy Nielsen go-kart-aflysningen et par dage i forvejen rimelig fattet:

- Jeg havde kun tid til at være ked af det én dag, sagde han til Sjællandske.