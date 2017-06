Dansk Byggeri: Slagelse har ikke styr på fakta

- Kommunen har via et spørgeskema selv angivet, at den stiller krav om arbejdsgarantier ved opgaver til 300.000 kroner og opefter, ligesom kommunen også selv har angivet, at den afholder dialogmøder med det lokale erhvervsliv mindst hvert andet år. Vores procedure er, at kommunerne for en sikkerheds skyld endda har fået en kvittering med deres svar på, så de kunne kontrollere, at svarene er korrekte, forklarer erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri Torben Liborius og tilføjer: