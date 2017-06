Se billedserie Hugo Schmidt, Saban Koca og Børge Nielsen, der bor på Havretoften som naboer til Danish Pork Meat på Rugvænget, skal i morgen til dialogmøde på virksomheden om det nye forslag. Efterfølgende vil politikerne i udvalget for erhverv, plan og miljø beslutte, om man skal omgøre den beslutning om at sige nej, som man traf 6. juni, til stor frustration for virksomhedens ledelse. Foto: Arne Svendsen

Danish Pork Meat klar med reduceret udvidelse

Slagelse - 27. juni 2017 kl. 06:46 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gav stor ærgrelse hos fabrikschef Michael Jørgensen, da virksomheden Danish Pork Meat på Rugvænget 8 forleden fik nej til at udvide.

Virksomheden søgte kommunen om tilladelse til at opføre en 485 kvadratmeter stor tilbygning, som var udset til at huse frostrum og ekspedition, samt en 60 kvadratmeter ditto til kølerum.

Naboer på Havretoften protesterede, og kommunens udvalg for erhverv, plan og miljø besluttede i enighed at nedlægge et forbud i henhold til Planlovens § 14, med henblik på at udarbejde en ny lokalplan for området.

Michael Jørgensen udtalte efterfølgende, at Slagelse vil gå glip af en årlig omsætning på mellem 50 og 75 millioner kroner og omkring 10 jobs, hvis udvidelsen droppes. Og virksomheden begyndte at få tilbud fra andre kommuner.

Nu er en anden løsning dog på banen. I morgen onsdag er der nemlig indkaldt til et dialogmøde, hvor virksomheden vil præsentere et beskåret projekt for naboerne og politikerne.

Efterfølgende vil politikerne så trække sig tilbage for at træffe en beslutning på et ekstraordinært udvalgsmøde.

- Mødet er kommet i stand på foranledning af erhvervsservicechef Per B. Madsen fra Slagelse Erhvervscenter, der har talt en del med virksomheden, som jo gerne vil undgå at skulle vente på en ny lokalplan for området. Så må vi jo se, hvad mødet vil munde ud i, men jeg mener jo, at vi må prøve at strække os fra kommunens side, siger Villum Christensen før mødet.

Hugo Schmidt på Havretoften 23, der samme med flere andre naboer har protesteret mod planen, er på forhånd skeptik overfor forslaget.

- Der er da forbedringer i det i forhold til det første forslag, men højden på de otte meter kan vi ikke acceptere. Her skal vi ned i en højde på fire-fem meter, siger Hugo Schmidt.