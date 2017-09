Se billedserie Kongebroen blev spærret allerede fredag ved middagstid, så den store målportal kunne bygges op tværs over vejen. Nogle var utilfredse med, at lukningen ikke var skiltet fra Tårnborgvej. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Dagens broløb-kamp fortsætter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dagens broløb-kamp fortsætter

Slagelse - 09. september 2017 kl. 08:37 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nogle vil det være lidt af en kamp at tilbagelægge de godt 21 kilometer, det kæver for at gennemføre lørdagens broløb over Storebæltsbroen med mål på Kongebroen ved Byparken.

Når løbet er slut i aften fortsætter kampen for fortsat at få lov til at arrangere broløbet hvert tredje år. Ud over sundhed, fællesskab og glæde for en masse mennesker kommer løbets omsætning på mellem seks og syv millioner kroner en masse foreninger til gode i de to medarrangerende kommuner Nyborg og Slagelse. Foreningerne stiller til gengæld med 900 frivillige hjælpere.

De to kommuners borgmestre er på barrikaderne for at få omgjort transportminister Ole Birk Olesens (LA) forbud mod motionsløb på Storebæltsbroen.

Også DGI's formand Søren Møller er klar til at forfølge sagen politisk.

- Vi opfordrer på det kraftigste ministeren til at ændre beslutningen. Selvfølgelig skal der være en grænse for, hvor mange arrangementer der afholdes på broerne, men der er ingen grund til at lukke ned for muligheden. Vi vil undersøge, om der virkelig er et flertal i folketinget for ministerens egenhændige beslutning, siger Søren Møller.

Flere politikere er da også uenige i ministerens forbud. Folketingsmedlem Jacob Jensen (V) vil have drøftet sagen i regeringspartiet Venstres folketingstruppe, ligesom tidligere transportminister Magnus Heunicke (S) og parti- og folketingskollega Lennart Damsbo-Andersen begge viser deres støtte til løbet ved selv at søge at løbe over broen i dag.

En Megafonmåling foretaget for TV 2 og Politiken viser, at 56 procent af de adspurgte danskere også synes, at broløbene bør fortsætte. Kun 30 procent er enige i beslutningen om at lukke dem.

- Når samfundet giver foreninger og frivillige mulighed for at bruge de rammer, vi ejer i fællesskab, til at lave store festlige arrangementer, så styrkes det civilsamfund, som mange andre lande misunder Danmark, siger Søren Møller.

Alle deltagende løbere modtog fredag eftermiddag de sidste instrukser. Herunder om sikkerheden på broen, hvor løberne ikke må standse uden grund. Ønsker en løber at udgå, skal vedkommende henvende sig til en officials, der står for hver 100 meter på broen, hvor der heller ikke må medbringes vandflasker. Givet vil mange grundet det ustadige bygevej også følge det gode råd om at trække en affaldssæk over kroppen, så varmen kan holdes frem til starten klokken 16.30 i Knudshoved. Affaldsposerne bliver indsamlet, inden løberne stilles op på Vestbroen i tre grupper. De hurtigste naturligvis forrest.

Politiet vil cirkulere i patruljevogne på broens nordlige del, hvor de to motorvejsspor er udlagt som landevej mod henholdsvis Fyn og Sjælland. Politiets tilstedeværelse sker for at få bilisterne til at holde afstand og ikke mindst en hastighed på 80 km/t, selv om der lige modsat er rigtig mange løbeben at kigge på!