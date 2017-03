Dagen derpå efter kemi-uheld i svømmehal

Se billedserie Tekniker i Slagelse Svømmehal, Carsten Larsen, ved det sted, hvor tirsdagens kemi-uheld skete.

Slagelse - 02. marts 2017 kl. 06:15 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag formiddag var alt igen normalt i Slagelse Svømmehal - og dog: Tirsdagens kemikalieuheld har sat sine spor og får nu alle involverede til at se nærmere på, hvordan man fremover kan undgå den slags uheld.

- Det var jo en menneskelig fejl, og dermed kan man aldrig sikre sig helt. Men vi skal alle lære af det her, fastslår centerchef i Kultur, Fritid og Borgerservice, Mette Mandrup fra Slagelse Kommune. Vi mødes onsdag formiddag i svømmehallen, som igen er åben for offentligheden efter tirsdagens uheld. Der er stadig en udtalt duft af klor - men det skal der jo være i en svømmehal. Den er dog mindre markant nu end dagen før.

Avisen spørger, om vi kan få lov til at se præcis, hvordan uheldet skete. Det kræver både en tur i kælderen og en tur udenfor til to små bokse, hvor svømmehallen får leveret henholdsvis klor og svovlsyre i to separate beholdere.

- Klor bruges til at mindske antallet af bakterier i vandet - svovlsyre bruges til at opretholde den korrekte ph-værdi, som er syv, i hallens bassiner, forklarer svømmehallens tekniker, Carsten Larsen. Han oplyser iøvrigt, at mange tager fejl af farligheden af de to væsker. De fleste tror, at svovlsyre er det farligste, men sådan er det ikke.

- Nej, klor er helt klart det farligste. Blot en enkelt dråbe klor i øjet, så har du et sekund til at få det skyllet ud, før du bliver blind, siger han.

- Systemet er netop lavet, så de to væsker ikke kan blive blandet sammen og danne den farlige klorgas, fortæller han.

At det så alligevel skete, skyldtes en meget uopmærksom chauffør, der simpelthen tog fejl af indholdet i to beholdere.

Da 50 liter klor kom i kontakt med svovlsyren, begyndte det hele at koge op og udvikle varme og dampe. Det kan være svært at se med det blotte øje, men man er ikke i tvivl om lugten, som er meget skarp. Det er straks farligt - og jo længere tid, det indåndes, jo farligere bliver det.

Udenfor svømmehallen er der to separate skabe på væggen, som kræver hver sin nøgle - den ene boks er til svovlsyre og den anden til klor.

Chaufføren medbragte tirsdag morgen to store beholdere med hver sin væske, som han placerede ved siden af skabene. Klor til klor - og svovlsyre til svovlsyre.

- Her har chaufføren så - af endnu uvisse årsager - taget fejl af indholdet i beholderne og nåede at pumpe 50 liter klor ned i svovlsyrebeholderen, forklarer Carsten Larsen.

Sjællandske har talt med Arbejdstilsynet, som allerede tirsdag gav kemikalieleverandøren Cabola et såkaldt straks-påbud om at sikre, at den slags fejl ikke længere kan ske.

- Vores jurister vil nu se nærmere på, hvorvidt politiet skal involveres, siger tilsynschef Kjeld Mann Nielsen fra Arbejdstilsynet til Sjællandske. Han forventer, det vil tage et par uger.