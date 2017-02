Se billedserie 32-årige Pernille Andersen er en af de relativt få piger, som dyrker kørestolsrugby: - Det er fedt at få pulsen op, fortæller hun. Foto: KIM BRANDT

DM i »hånddrevne radiobiler«

De fleste mennesker lever nok under den vildfarelse, at handicappede mennesker generelt er meget skrøbelige. Det er bestemt ikke tilfældet - og slet ikke, når det handler om »kørestolsrugby« - en unik sport, hvor der bruges en særlig forstærket kørestol, som er særligt konstrueret til at køre stærkt - og ikke mindst hamre ind i andre kørestole.

Det kan måske lyde lidt brutalt, men man skal mere tænke det lidt i retning af otte hånddrevne radiobiler - fire på hvert hold - der skal forhindre modparten i at få en bold ind over målstregen. Og bolden må ikke kastes - man skal have den under kontrol i sin kørestol og selv komme ind over målstregen, før der scores point.

Lørdag og søndag var omkring 50 aktive kørestolsbrugere i alle aldre fra hele landet kommet til Musholm Feriecenter for at prøve kræfter ved DM. En af dem var 32-årige Pernille Andersen fra Frederiksberg:

- Jeg kommer fra klubben Falcon i København, hvor vi er cirka 20 medlemmer. Jeg er så den eneste pige, hvilket kan give nogle sjove situationer i forbindelse med snak i omklædningsrummet, smiler hun.

- Hvorfor har I lige valgt Musholm i Korsør til DM?

- Når vi er så mange kørestolsbrugere, er det rart, at faciliteterne er i orden og alting ligger tæt på, siger Pernille Andersen.

Der er nemlig ikke så mange steder i landet, som kan tilbyde så mange handicapfaciliteter, som der er brug for. Og indtil videre er Pernille meget begejstret for Musholm, som hun ikke før har besøgt:

- Vi har jo både hallen, overnatning og spisning meget tæt på hinanden her. Og når vi er færdige med at kæmpe i de specialbyggede kørestole, så kan vi hoppe over i de normale kørestole, fortæller hun.

Lige nu sidder hun og venter på at komme til at spille sin første kamp med kollegerne i Falcon.

- Hvad er det ved sporten, som tiltaler dig?

- Der er fart på! Jeg kan rigtig godt li' muligheden for at få pulsen op - især fordi man som handicappet ofte har en begrænset fysik. Andre sportsgrene er ofte meget stillesiddende - her kan man bruge hele sin krop. Jeg plejer at sige, at det er lidt ligesom »levende radiobiler med en bold«, griner hun.

De specialbyggede kørestole kan ikke købes i normale forretninger - de kommer primært fra USA, Canada og Tyskland og koster mellem 50- og 70.000 kroner.

- Nogle er heldige at få tilskud fra kommunen. Andre - som jeg - har fået et legat, der gjorde det muligt at købe en stol, fortæller Pernille, lige før hun skal på banen.