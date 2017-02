DF-formand trækker sig: - Ikke plads til flere knive i ryggen

Her genopstiller Frederik Pedersens ikke, og han lægger ikke skjul på, at den seneste tids uro er årsagen. I forbindelse med opstillingsmødet forleden var der meget kritik af, at tidligere kommunaldirektør Kim Rasmussen havde fået mulighed for at bruge medlemslister til at sende valgmateriale ud til medlemmer i Skælskør. Med det formål at sikre ham en god placering på opstillingslisten.