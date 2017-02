Se billedserie Sjællandskes omtale af opstillingsmødet i Dansk Folkeparti, hvor det blev stærkt kritiseret, at medlemslisten var blevet brugt til at udsende valgmateriale til medlemmer i Skælskør fra Kim Rasmussens side.

DF-formand: Ikke smart at bruge medlemslister

Slagelse - 04. februar 2017 kl. 07:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Arne Svendsen

- Det var ikke så smart at bruge medlemslisten til at sende materiale ud til folk i Skælskør. Det har jeg også sagt til Kim Rasmussen.

Det siger formand for Dansk Folkeparti i Slagelse Kommune, byrådsmedlem Frederik Pedersen, efter omtalen af opstillingsmødet i Dansk Folkeparti forleden.

Her blev rettet kritik af, at tidligere kommunaldirektør i Skælskør, Kim Rasmussen, havde sendt materiale ud til medlemmer i Skælskør, hvis mailadresser han havde fået adgang til via medlemslisten.

På kant med persondataloven, lød det fra bestyrelsesmedlem Peter Kiralyfalvy på opstillingsmødet, hvor Kim Rasmussen som bekendt trak sig.

Det skete, efter at han havde lidt nederlag ved en afstemning om opstillingsformen, hvor han og Frederik Pedersen gik ind for at fortsætte med partiliste, men dette blev stemt ned af et flertal af de fremmødte, der gik ind for sideordnet opstilling, hvor de personlige stemmer og ikke placeringen på listen, er afgørende.

Frederik Pedersen fortæller, at Kim Rasmussen har været sekretær i bestyrelsen og derfor har adgang til medlemslister, når noget skal sendes ud.

- Han har så sendt noget ekstra materiale ud til nogle medlemmer i Skælskør, som han har opfordret til at komme. Men det ville nu ikke have fået nogen betydning ved en afstemning, for han fortalte mig på mødet, at ingen af dem var kommet, siger Frederik Pedersen.

Han kan ikke afgøre, om debatten om medlemslisterne var afgørende for, at der denne gang blev vedtaget sideordnet opstilling.

- Medlemmerne bestemmer jo, nøjes Pedersen med at konstatere.