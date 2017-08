Nazi-kommentar får retligt efterspil. Frederik Pedersen (DF) har anlagt sag mod tidligere partikollega Bjørn Olsen for krænkende øgenavne. Han åbner dog for et forlig inden retsmødet til januar. Det kan han dog glemme alt om, siger Bjørn Olsen.

DF-afhopper nægter forlig i nazi-sag

Han har derfor nu anlagt et civilt søgsmål mod DF-afhopper Bjørn Olsen, som i øvrigt forleden annoncerede, at han alligevel ikke stiller op til byrådet på sin egen nystiftede liste, Bjørnelisten. Det skyldes dog ikke balladen med Frederik Pedersen, men sygdom, slår Bjørn Olsen fast.

- Der er fastsat et civilt retsmøde i januar, men min advokat og jeg åbner for et forlig inden, siger han.

- Jeg regner ikke med at blive dømt for noget, og jeg kan slet ikke følge Frederik Pedersen. Så selvfølgelig har jeg ikke tænkt mig at betale for eksempel 10.000 kroner til ham for at undgå en retssag. Hvorfor skulle jeg det, spørger Bjørn Olsen retorisk.