Cykler igen efter 25 år

Slagelse - 22. juni 2017 kl. 10:48 Af Per Vagnsø

I april begyndte Tommy Larsen at cykle igen. Det havde han ikke gjort i 25 år, men da Slagelse Kommune og Slagelse Cykle Ring Motion indledte et samarbejde om el-cykling for folk med kroniske sygdomme, hoppede den 66-årige KOL-patient i sadlen igen.

- Jeg har også dårligt blodomløb, så det er godt at få pulsen op. På el-cyklen bliver du ikke belastet på samme måde, for når der er bakker og lidt modvind, kan du sætte el-motoren til. Ellers kom jeg ikke ud at cykle, fastslår Tommy Larsen.

De kronisk syge cykler hver onsdag klokken 10 fra Alliancehaven på Sdr. Stationsvej. Alle har efter først have lånt prøve-cykler investeret i deres egne tohjulede køretøjer med strøm. Prisen for en el-cykel kan svinge mellem 9.000 og 19.000 kroner, men der er stadig mulighed for at låne sig frem for at komme med til en begyndelse.

64-årige Anni Hansen, der har diskusprolaps, kan også kun anbefale el-cyklingen.

- Jeg har cyklet en del på almindelig cykel, men når man får el på, kommer man længere ud og får set noget mere, siger Anni og fortæller, at hun tydeligt kan mærke, at hun får det bedre af cykelturene på som regel 35-40 kilometer. Mest ad små veje og gerne ad Fodsporet hjemad.

- Det hjælper mig rigtig meget. Jeg løber også på ski, og jeg skulle gerne have trænet benene op, siger hun.

- Det gør det sjovere at cykle sammen med andre. Man vil ikke være bekendt at give op, så man hænger på, indtil vi kommer hjem, siger Tommy.