Congo-bajere og hotdogs på plejecenter

Slagelse - 31. august 2017 kl. 09:22 Af Per Vagnsø

Er der Congo-bajere til, spurgte en af de mandlige beboere inden frokosten på Plejecenter Blomstergården i Slagelse. Han og de øvrige beboere havde fået at vide, at frokosten ville være lidt utraditionel. To pølsevogne fra Event Eksperten parkerede ved plejecentret, og så var der ellers mulighed for at spise en slags mad, som nogle fik rigeligt af engang, men som nu ikke er inden for rækkevidde til daglig.

Der var skam Congo-bajere (cacaomælk) blandt drikkevarerne til pølser i forskellige indpakninger, bøfsandwich og pommes frites, og klokken 12 var der kø til begge pølsevogne.

- Vi får alverdens retter til daglig. Det er rigtig godt, men det her er sjovt til en forandring. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været ved en pølsevogn. Det skal ikke være hver dag, men vi skal have lov til at skeje ud, sagde 76-årige Aase Wulff Christensen.

Plejecentrets ernæringsfaglige leder, Jane Kaae, ser overhovedet ikke mad fra en pølsevogn som noget, man bør holde sig fra for at leve sundt. Slet ikke når det er en engangs-forestilling, og når mange af beboerne ville have godt af at få mere sul på kroppen.

- Det er jo en del af Danmarks kulturhistorie, og mange ældre borgere er småtspisende. Hvis der er noget, der kan trække appetit, er det sådan en pølse dér. Når man spiser sådan en ristet med det hele, får man kilojoule, som er vigtige, og beboerne har glædet sig, oplyste Jane Kaae.