Cirkelines mor kom til Skælskør

- Tror du virkelig, at folk stadig gider komme og høre om Cirkeline?, spurgte hun Kunstforeningens formand, Pernille Kirkeskov-Hansen, som aldrig var i tvivl. Det ville blive afgjort blive et hit. Og ganske rigtigt: Folk strømmede til for at få et glimt af den kvinde, der har tegnet en stor del af deres tidlige barndom. Samme folk, som i mellemtiden selv havde fået børn og måske børnebørn, som nu også kunne møde Cirkeline og de to frække mus, Frederik og Ingolf.