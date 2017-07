Cheføkonom: Rekord i beskæftigelse forude

Se billedserie Et udsnit af de cirka 100 erhvervsfolk, politikere og andet godtfolk, som fik ny inspiration og gode lokale råvarer ved sommerfrokosten. Foto: Anders Ole Olsen

Slagelse - 01. juli 2017 kl. 08:50 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg kan lige så godt give jer konklusionen først, og den er, at det går relativt godt for økonomien. Både i Danmark og ude i verden.

Lød det fra Steen Bocian, kendt cheføkonom fra Dansk Erhverv, da han talte til omkring 100 politikere, erhvervsfolk med flere ved den traditionelle fredags-frokost i festugen.

En frokost der tidligere er blevet kaldt erhvervsfrokost.

- Men i år kalder vi den sommerfrokost, for også at få andre end dem med slips med, og det er lykkedes, lød det fra formand for Business Slagelse, Torben Kjerulff, ved starten på arrangementet, inden deltagerne begyndte at tage for sig af de lækre lokale råvarer på bordene.

Steen Bocian sagde, at det i øjeblikket går så godt med økonomien i Danmark, at det ikke vil være usandsynligt, at man næste år vil kunne opleve, at antallet af beskæftigede i Danmark vil sætte rekord.

- Den gode udvikling her og i resten af Europa skyldes, at man for to-tre år siden vedtog, at renterne skulle være absurt lave. I øjeblikket er de jo negative, og det sætter ting i gang, sagde Bocian, der mente, at man næppe vil se nogen rentestigning før i starten af 2019.