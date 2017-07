Campus-fremtid sikres ved køb af dyr parkeringsgrund

- Det har været hårdt til det sidste, og vi var lige ved at falde i baljen med valgkampsretorik. Så stor ros til økonomiudvalget for at være med til at gøre et mangeårigt projekt til virkeliggørelsen af et monument i Slagelse by og kommune, siger borgmesteren, der særligt glæder sig over det faktum, at studiemiljøer bindes tæt sammen med den indre by, samtidig med at den kollektive transport er lige ved hånden.