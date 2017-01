Café er blevet uundværlig

Caféen på Slagelse Bibliotek ligner mange andre biblioteks-caféer, men den er noget for sig selv og tjener flere formål. Medarbejderne er alle på en eller anden form for pension på grund af forskellige handicap, som gør, at de har svært ved at få et almindeligt arbejde. De er tilknyttet det sociale arbejdsmarkedscenter Vasac, som for 10 år siden i forbindelse med ombygning af biblioteket gik ind i cafédrift. I dag kunne hverken kunder eller bibliotekspersonalet forestille sig, at caféen ikke var der.