Slagelse Kommune støttede optagelsen af DR-radioprogrammet Café Hack med 30.000 kroner, da det blev optaget på Musholm ferie-, sport- og konferencecenter i 2016. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Café Hack fik også skattepenge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Café Hack fik også skattepenge

Slagelse - 04. marts 2017 kl. 14:02 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2. pinsedag mandag den 16 maj 2016 optog det nu lukkede DR-program Café Hack en udsendelse på Musholm Ferie-, Sport- og Konferencecenter i Korsør.

Forud havde produktionsselskabet bag DR-udsendelsen henvendt sig til feriecenteret med en pris, der skulle betales, hvis de ville have optagelsen.

- Af principielle grunde ønsker jeg ikke, at oplyse, hvad vi skulle betale, men vi vurderede på de gældende markedsvilkår for musik og underholdning, at prisen var i orden, siger direktør for Musholm, Henrik Ib Jørgensen, til Sjællandske.

Efter Musholm havde takket ja til radio-optagelsen med deltagelse af blandt andet komikeren Mick Øgendahl og Korsørs berømte Michelin-kok Paul Cunningham, besluttede feriecenteret at søge Slagelse Kommune om støtte til arrangementet, hvortil billetterne kostede 295 kroner, ligesom der kunne tilkøbes en brunch for 165 kroner. Næsten 250 købte billet ifølge direktør Henrik Ib Jørgensen. Han mener, at radioudsendelsen havde en stor markedsføringsværdi både for Musholm og kommunen.

Slagelse Kommune valgte at støtte med i alt 30.000 kroner, fordi det blandt andet blev vurderet, at optagelsen af radioprogrammet ville profilere Slagelse Kommune og komme mange borgere til gode. Skattepengene var målrettet til leje af lys- og lydudstyr samt markedsføring, hvor det var et krav, at Slagelse Kommunes logo optrådte i annoncerne. Musholm skulle efterfølgende aflægge regnskab for de brugte penge.

Formand for kultur-, fritids- og turismeudvalget Troels Christensen (LA) har denne korte kommentar til sagen:

- Det er intet fejet ind under gulvtæppet!

DR har lukket programmet, fordi en redegørelse har konkluderet, at selskabet SK Productions uden om DR har lavet sponsoraftaler med værtssteder rundt omkring i landet i forbindelse med produktionen af sommerudgaven af Café Hack. Og det er i strid med DR's etiske retningslinjer.

SK Productions har siden 2011 hvert år indgået aftale med DR om en særlig sommertour med Café Hack. Nogle værtssteder har efterfølgende krævet, at de nu får pengene tilbage.

Til siger direktør Henrik Ib Jørgensen fra Musholm:

- Vi har ikke overvejet muligheden for at kræve noget tilbage, da vi ikke har undret os over, at der skal betales for underholdning eller været bekendt med eventuelle retningslinier er blevet brudt.