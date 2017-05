Byt din støvede rollator til en æske chokolade

- Det sker jo heldigvis, at man med tiden ikke længere får brug for et hjælpemiddel, som man på et tidspunkt har lånt af kommunen for at lette og hjælpe i hverdagen. Vi håber derfor, at vi med vores lille byttecentral de næste par måneder kan hjælpe borgere med at komme af med hjælpemidler, som står og samler støv derhjemme og i stedet få lidt chokolade i bytte. Man skal selvfølgelig kun komme med sit hjælpemiddel, hvis det samler støv, og man slet ikke har brug for det længere, så det i stedet kan glæde og gavne en medborger, siger formand for Sundheds- og Seniorudvalget Ann Sibbern, som pointerer, at man altså kun skal aflevere, hvis man ikke bruger hjælpemidlerne.