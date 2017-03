Byrådstaburet kan komme i fare efter fyring

At blive fyret fra sit job, i dette tilfælde som kommunal leder, behøver egentlig ikke at betyde, at Helle Blak (SF) skal træde af i forhold til byrådet.

- Hvis der er tale om misbrug af midler for egen vindings skyld, så er det klart, at hendes valgbarhed kan komme til diskussion, men i første omgang er det ikke problematisk at blive fyret. Kun hvis der rejses en politisag, fortæller Roger Buch.

- Men så er vi også der, hvor vælgere og parti kan føle sig nødsagede til at sige farvel. En sag, hvor et byrådsmedlem dømmes for noget, for eksempel for misbrug af kommunale kroner, er ikke god at have på sig, lyder det.