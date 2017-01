Se billedserie Pernille Ivalo Frandsen er byrådsmedlem i Slagelse for Venstre. Hun ærgrer sig over det andet indbrud på kun seks uger, men glæder sig over al den hjælp og støtte, hun har fået efterfølgende.

Send til din ven. X Artiklen: Byrådsmedlem plaget af indbrud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådsmedlem plaget af indbrud

Slagelse - 28. januar 2017 kl. 06:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For anden gang på kort tid har byrådsmedlem Pernille Ivalo Frandsen (V) haft indbrud. Hun bor på en landejendom små to kilometer nord for Slagelse sammen med kæresten Henrik Jongshøj Jensen, og onsdag eftermiddag var der atter ubudne gæster på ejendommen. Indbruddet blev - ligesom tilfældet var den 15. december - straks anmeldt til politiet.

Der er installeret overvågningskameraer flere steder på matriklen, og billederne afslører, at to personer onsdag eftermiddag klokken 17.07 bevæger sig rundt på området.

Desværre er det ikke muligt at se nummerpladen på bilen, men Pernille Frandsen har nu delt et opslag fra sin samlever på sin Facebook-side, hvor han spørger, om der er nogen, som kan genkende enten bilen eller personerne på billederne.

Naturligvis er det hamrende ulovligt at begå indbrud, og der skal ikke herske tvivl om, at byrådsmedlemmet og hendes samlever er ofrene i denne sag. Men er det nu også lovligt at lægge billeder fra overvågningskameraer ud på de sociale medier - i dette tilfælde på Facebook?

Ja, det er det, siger politikommissær Kurt G. Nielsen fra lokalpolitiet i Slagelse.

Sjællandske har sendt ham en kopi af Facebook-opslaget, og ud fra det foreliggende ser han ikke nogen problemer:

- For det første kan man ikke tydeligt identificere personerne på billedet. For det andet bliver de jo heller ikke beskyldt for noget, siger Kurt G. Nielsen.

Han hæfter sig ved, at der i beskrivelsen til de tre billeder står: »Hej alle. Hvis nogen kender disse personer, vil jeg RIGTIG gerne kontaktes«.

Der har de senere år været flere sager, hvor både private og især forretningsejere har lagt overvågningsbilleder på nettet af formodede tyveknægte. Ifølge loven er ingen skyldig, før det modsatte er bevist, og derfor er denne form for »offentlig gabestok« blevet et meget debatteret emne i en tid, hvor flere og flere bruger de sociale medier som primær kontaktform.

Men det afgørende er ifølge politiet, at man ikke offentligt beskylder nogen for ulovligheder - begået eller ej - ligesom man ikke må udstille nogen på nettet, som tydeligt kan genkendes.

- Det er jeg glad for at høre, siger Henrik Jongshøj Jensen, som ejer Jongshøj Maskiner på Stillingevej, da Sjællandske fanger ham på mobiltelefonen.

- Men jeg var faktisk også klar til at betale en eventuel bøde, hvis det skulle være. Så rasende er jeg på tyvene, siger han.

Det er nemlig kun halvanden måned siden, at parret sidst stod i en lignende situation. Det var kort før jul sidste år - den 15. december:

- Dengang tog de næsten det hele. Og nu har de så været her igen og taget resten, lyder det bittert fra Henrik Jongshøj Jensen, der mistænker, at de to indbrud kan være begået af de samme personer.

- Jeg ved det selvfølgelig ikke, men det er da en nærliggende tanke, siger han.