Byrådsmedlem klager over stank

Der lugter ikke rart ved Kongsmark Strand ved Storebælt i denne tid. Rådden tang på stranden er en plage især på varme dage, og byrådsmedlem Tonny Borgstrøm (løsgænger) mener, at stanken er et udslag af en fejlagtig beslutning i kommunens landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalg (LTE) om, hvor der skal sættes ind med strandrensning.

- Her i Kongsmark ligger tang og flyder oppe på stranden, så man ikke kan ligge og solbade. Vi kan heller ikke gå ud i vandet, uden at vi er ved at falde over rådden tang. Med den varme vi haft på det seneste, er der begyndt at komme alger, og varmen gør, at det stinker, så vi ikke kan være i området. Selv ikke i bil med åbne vinduer på Kongsmarksvej, siger Tonny Borgstrøm.