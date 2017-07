Visionært campusprojekt ender efter alt at dømme med at blive en pebret fornøjelse for Slagelse Kommune. Alle pengene værd, siger borgmester. Enhedslistens Jørn Melchior Nielsen kan ikke få øje på den gode forretning.

Byrådsmedlem: En sag for tilsynet

Ifølge byrådsmedlem Jørn Melchior Nielsen, hvis parti, Enhedslisten, ikke er repræsenteret i Slagelse Kommunes økonomiudvalg, er der ingen tvivl om, at ikke bare borgmesteren, men også resten af udvalget har solgt for billigt i sagen om indkøb af byggegrund og godsbanebygning ved Slagelse Station.

Udvalget godkendte i sidste uge købet af grunden, som nu skal sendes i udbud - med henblik på salg til UCSJ for 9,9 millioner kroner som aftalt i en underskrevet hensigtserklæring fra efteråret 2016. Det på trods af, at kommunen har købt den af DSB og har postet mere end det tredobbelte i projektet.

- Kommunen bør genforhandle prisen med UCSJ, for det her er helt grotesk. Det er vores skatteydere, som får regningen for, at visse politikere ikke kan finde ud af at holde styr på pengene og forhandle en ordentlig pris, lyder det fra Jørn Melchior Nielsen.