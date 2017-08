Bjørn Olsen, 60 år, stiller alligevel ikke op til byrådet. Sygdom har stukket en kæp i hjulet.

Byrådskandidat trækker sig på grund af sygdom

Slagelse - 15. august 2017 kl. 06:30 Af Carsten Lysdal

Snart 61-årige Bjørn Olsen stiller alligevel ikke op til byrådet, hvor han ellers sad i forrige byrådsperiode.

Den tidligere Dansk Folkeparti-politiker, som i fjor skiftede til Fair Balance og senere stiftede sin egen liste, Bjørnelisten, er blevet syg, og det i sig selv får ham nu til at trække sit kandidatur.

Det skriver Sjællandske. Han ønsker ikke at komme sygdommen nærmere, men forklarer, at han oplever gener, som gør det svært at være politiker og sidde til lange møder.

- Det er ikke vigtigt, hvad det er. Men det er min ærlighed, som spiller ind her, og jeg føler ikke, jeg kan være bekendt at stille op til valget og så senere trække mig, fordi jeg ikke kan få det til at fungere. Så hellere sige det nu, fortæller Bjørn Olsen, som ærgrer sig.

- Jeg har stiftet en liste for at komme i byrådet. Jeg mener, der er meget at tage fat på, men som det er nu, kan det bare ikke lade sig gøre, siger han.

Bjørn Olsen, som sidste år smækkede med døren i Dansk Folkeparti og derefter skiftede til Fair Balance, har siden jul arbejdet for og på sin egen liste. Her satte han i sit valgprogram fokus på firbenede besøgsvenner, frie busser til borgerne og færre byrådstaburetter, som ifølge Bjørn Olsen bør tælle 27 frem for de 31, som er i byrådssalen i dag.