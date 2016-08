Byrådet i Slagelse har bedt om en redegørelse fra Bolig Korsør om en helhedsplan på Motalavej med nedrivninger, som den lokale afdelingsbestyrelse har stemt nej til. Foto: Helge Wedel

Byråd vil høre om Motalavej-plan

Slagelse - 31. august 2016 kl. 08:47 Af Helge Wedel

På seneste byrådsmøde i Slagelse havde Enhedslisten fået et punkt på om beboerdemokrati med udgangspunkt i en helhedsplan på Motalavej med nedlæggelse af små 100 lejligheder via blandt andet nedrivning samt fornyelse og istandsættelse af andre. En plan som den lokale afdelingsbestyrelse har stemt nej til, men som efterfølgende er godkendt af Bolig Korsørs øverste organ repræsentantskabet på et ekstraordinært møde.

Byrådet blev enige om at bede Bolig Korsør om en redegørelse for hele processen med helhedsplanen. SF og Enhedslisten tilkendegiver, at de ønsker at få skabt en helhedsplan, som beboerne kan gå ind for.

Byrådet kan forvente en hurtig redegørelse.

- Vi er straks gået i gang, og giver naturligvis byrådet svar på de spørgsmål, de ønsker, siger formand for Bolig Korsør Ebbe Jens Ahlgren til Sjællandske. Han minder om, at helhedsplanen har været drøftet siden 2014, ligesom han mener, at alle beboerdemokratiske regler er overholdt - senest med godkendelsen i beboerdemokratiets øverst organ repræsentantskabet.