Byggemarked lukker

Se billedserie Kunderne har manglet hos Optimera på Ørnumvej i så høj grad, at byggemarkedet nu lukker. Foto: Helge Wedel

Slagelse - 21. januar 2017 kl. 07:58 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange i Korsør husker nok stadig trælasthandlen Johan Mogensen på Ørnumvej, som efterfølgende er drevet videre af diverse byggemarked-kæder.

Men nu er det angiveligt slut med to byggemarkeder, som Korsør har haft siden lavprisbyggemarkedet Jem & Fix også åbnede på Ørnumvej på modsatte side og ikke langt derfra for 17 år siden til maj.

Optimera har besluttet at lukke forretningen i Korsør og samle forretningsaktiviteterne i Ringsted. Otte medarbejdere er opsagt. Ligeså er lejemålet i bygningerne, som det er uvist, hvad der skal ske med.

- Vi må desværre erkende, at det ikke længere er muligt at drive en rentabel forretning i Korsør. Der kommer for få kunder til, at vi kan forsvare at have en fuldt kørende butik og tilhørende lager, siger kommerciel direktør i Optimera, Christian Herbert. Han håber, at de nuværende kunder vil bruge den nye forretningsmodel.

- De kunder, der er vant til at afhente deres byggematerialer hos os i Korsør, vil selvfølgelig blive berørt, og dem vil vi gøre alt for at flytte over på vores nye forretningsmodel. Vi er kun et telefonopkald eller et tastetryk væk. Håndværkerne kan bestille deres byggematerialer online eller telefonisk frem til kl. 18 og modtage leverancen næste morgen kl. 7 på byggepladsen, siger Christian Herbert.

Efter lukningen i Korsør har Optimera 15 byggecentre på landsplan samt et salgskontor i Viborg. Flere og flere håndværkere bestiller deres byggemateriale online eller på telefonen, fordi de foretrækker at bruge tiden på byggepladsen frem for i byggecentret. Også det er baggrunden for lukningen i Korsør.

Det er uvist, hvornår lukningen finder sted. Det oplyser Christian Herbert, da Sjællandske spørger til en dato. Fredag var butikken lukket. Ifølge et opslag i døren skulle der angiveligt kun være lukket fredag.