Busser skal køre nye veje

Kommunen lægger nu op til at forbedre busbetjeningen i området mellem Slagelse, Dalmose og Skælskør. Uden at det kommer til at koste flere penge, kan det ske ved en kombination af nedlæggelse af ruter og delvis genoprettelse af ruten Dalmose-Eggeslevmagle-Skælskør, som blev nedlagt i december 2015.

Politikerne i landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalget skal se på et forslag, som ikke piller ved de to R-buslinjer Slagelse-Skælskør og Slagelse-Næstved. Specifikt mellem Slagelse og Dalmose ser det anderledes ud.

Her er der i dag tre buslinjer. Bus 431, der kører via Flakkebjerg, skal bevares og ifølge forslaget gerne styrkes, så den ligesom R-buslinjerne kommer op på halv- eller heltimesdrift. Til gengæld skal busserne 433 og 496 nedlægges og erstattes af to-tre helt lokale buslinjer, som udelukkende skal betjene hver sin skole i Dalmose, Flakkebjerg og Sørbymagle.

- Det er et oplæg, vi skal diskutere. Hvis man gerne vil have folk til at bo i landområderne, så må man også betjene dem med busser. Omvendt skal der ikke køre tomme busser rundt. Det er det evindelige problem. Det er for at få så meget bus for pengene som muligt, siger udvalgsformand Henrik Brodersen (DF) til Sjællandske.