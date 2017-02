Skolebus holdt og ventede på den anden side af Kalundborgvej, da en 11-årig dreng - som fulgtes med sin søster - løb over vejen og blev ramt af en bil. Han afgik ved døden onsdag formiddag. Foto: Carsten Lysdal

Busselskab efter tragisk ulykke: »Vi er dybt berørte«

Slagelse - 01. februar 2017

En tragisk trafikulykke kostede onsdag morgen en 11-årig dreng livet, da han forsøgte at krydse Kalundborgvej på strækningen mellem Slagelse og Havrebjerg.

Skoleeleven, som gik på Nymarkskolen i Slagelse, løb over vejen fra sin bopæl, men overså en bil fra Slagelse med kursen nordpå. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tyder intet på, at den kvindelige fører kørte for hurtigt.

Drengen fulgtes med sin søster, hvilket han har gjort hver eneste morgen - indtil onsdag morgen, hvor han af stadig uforklarlige årsager løb over vejen og blev ramt af en bil.

Det var en chauffør fra et lokalt busselskab, som holdt og ventede på sin ellers vante plads på den anden side af vejen. Han stod for transporten og fik straks krisehjælp efter ulykken.

Det bekræfter direktøren, som Sjællandske har været i kontakt med. Han er dybt berørt.

- Vi har selvfølgelig sikret, at han får den hjælp hos en krisepsykolog, som han fortjener, siger han og tilføjer, at netop den strækning er et af flere farlige steder i kommunen at samle eksempelvis skoleelever op.

- Vi er ofte nødt til at holde, hvor der ingen busstoppesteder er, men vi kan ikke holde mange andre steder, lyder det fra den noget berørte direktør, som her henviser til passagerer, ikke mindst børn, der bor uden for byskiltet.