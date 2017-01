Fra luften ligner området udset til energiparken nord for Kodakhuset en flad brun mark, men i virkeligheden er området så kuperet, at det volder vanskeligheder at etablere veje og salgbare grunde. Dronefoto: Morten Mikkelsen 24Produktion.

Bulet jord koster halv million

Der er mange navne at holde styr på, når det gælder området nord for Kodakhuset i Korsør, hvor Slagelse Kommune i Korsør Erhvervs- park planlægger EnergiPark Korsør med mulig halmfyret fjernvarmeværk, mulig brintproduktion og brintbusser, mulig energiklynge Storebælt (eller Korsør) i form af virksomheder med grøn energiteknik/produktion, som igen er knyttet til et energi- og miljø kompetence center, der forkortes (EMKC). Sidstnævnte skal også opføres og have plads i energiparken.

Her har det vist sig, at områdets kuperede terræn er en større teknisk udfordring, da meget jord skal flyttes for at forvandle området til attraktive og salgbare grunde. Derfor behandler økonomiudvalget på mandag forslag om at bruge en halv million kroner på en ekstern rådgiver, der så skal begå en masterplan, så arbejdet udføres på den mest hensigtsmæssige måde.