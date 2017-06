Tirsdagen begyndte med en mavepuster. Som dagen skred, ændrede mundvigene sig dog på rådhuset i Slagelse. Dansk Byggeri tog fejl i storstilet analyse af erhvervsvenligheden.

Send til din ven. X Artiklen: Brøler gav Slagelse chokplacering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brøler gav Slagelse chokplacering

Slagelse - 21. juni 2017 kl. 06:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Utilfredsstillende. Det var det første, umiddelbare prædikat, borgmester Stén Knuth (V) tirsdag morgen klæbede på resultatet af Dansk Byggeris undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Her fik Slagelse Kommune en 67. plads ud af samlet 98 kommuner. Sidste år hed placeringen en 22. plads.

Blandt andet vedrørende udbudspolitikken er der knaster - ifølge Dansk Byggeri i hvert fald. Det er nemlig her, at årsagen til den noget dårligere placering primært skal findes.

Her skriver Dansk Byggeri, at Slagelse Kommune som bygherre kræver bankgarantier hos håndværkere og entreprenører, som vinder udbud og står for kommunalt byggeri her i kommunen, og at beløbsgrænsen i 2017 er på 300.000 kroner i forhold til en million kroner året før.

Problemet for Dansk Byggeri - hvilket er heldigt for kommunen - er dog, at de 300.000 kroner ikke passer. Dermed er placeringen heller ikke retvisende.

Det bekræfter Slagelse Kommune over for Sjællandske.

- Det er tydeligt, at den lavere placering beror på en fejl. Fejlen opstår ved, at vi får kritik for, at vores garantistillelse er forringet i forhold til sidste år, hvilket medfører et fald på 45 pladser i undersøgelsen. Men garantistillelsen er ikke ændret. Hvordan Dansk Byggeri har fået opfattelsen af, at det er ændret til 300.000 kroner, må bero på en misforståelse eller en fejl hos os eller hos Dansk Byggeri, siger kommunaldirektør Jane Wiis.

Sjællandske har forsøgt tirsdag eftermiddag, men det har ikke været muligt at høre Dansk Byggeri om fejlen, og hvor den er opstået. Den har dog givet et noget usandt billede af verden, mener man hos Slagelse Kommune, hvor man ærgrer sig.

- Det er en helt afgørende fejl i beregningen, for Slagelse Kommune går frem på rigtig mange parametre i undersøgelsen, og som vi læser den, så bør vi som minimum fastholde vores placering som nummer 22, tilføjer Jane Wiis, som går ud fra - og forventer - at Dansk Byggeri korrigerer undersøgelsen.