Brødrepar idømt fængsel og gigantisk bøde

Slagelse - 27. juni 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brødrene Ahmad og Tarek Zaiem fra Korsør, henholdsvis 32 og 38 år, er ved Retten i Næstved blevet idømt fængselsstraffe på to og tre års fængsel.

Samtidig skal de betale 29 millioner kroner i bøde for i en årrække fra 2013 og frem at have snydt statskassen for et gigantbeløb, der ifølge anklageskriftet røg op på ikke under 46 millioner kroner sammenlagt.

Begge udbad sig betænkningstid, da hammeren faldt i sidste uge.

Det skriver Sjællandske. Den massive svindel er blandt andet foregået ved at sælge drikkevarer påklistret falske pantmærker til forretninger i såvel Slagelse som Korsør. Her er det slikhandler Tarek Zaiem, der stod anklaget og senere blev dømt for i et forhold at have solgt 4280 emballerede drikkevarer til pizzeriaer, herunder Down Town i Slagelse, men også til slikbutikker som Slik Amok på Schweizerpladsen, Slikparadiset på Klingeberg, kiosken på Jacob Dampes Vej, Slikken i Rosengade og til sidst Candy Shop med adresse på Kalundborgvej.

Politiet har på hans hjemadresse oven i købet beslaglagt knap 15000 ugyldige mærker, hvilket ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tegner et billede af et forsætligt svindelnummer for netop at snyde systemet.

Tarek Zaeim sad anklaget for snyd for 40 millioner kroner og skal nu betale i alt 18 millioner i bøde.

32-årige Ahmad Zaeim har dog også snydt så vandet drev, hvilket han modtager sine to års fængsel for plus den bøde, der for hans vedkommende beløber sig til 11 millioner kroner.

Han - som i øvrigt er tidligere, kortvarig forpagter af Ydun Forsamlingshus - sad anklaget for igennem et par år at have unddraget statskassen knap fem millioner kroner for sort aflønning af medarbejdere i sit firma, Vestsjællands Vikarbureau.

I et andet forhold har den 32-årige drevet virksomhed uden at betale moms, idet han forfalskede fakturaer og anvendte falsk dokumentation for afholdte udgifter for i alt 9,8 millioner kroner.