Brintsagen: Knuth går fri - kritik af Villum og forvaltningen

Borgmester Stén Knuth (V) bliver frifundet for ikke at have passet sit arbejde, mens formand for erhverv- plan- og miljøudvalget Villum Christensen (LA) får kritik og en mindre næse for at have blandet sig forkert i forvaltningens arbejde. Der er også kritik af forvaltningen udtrykt som »...ikke til fulde har levet op til principperne for god embedsmandsskik«. I dele af den komplekse sag har forvaltningen dog arbejdet ok, ligesom den har været undskyldt af manglende viden om brintbussagen, fordi Slagelse Erhvervscenter angiveligt ikke har givet relevante oplysninger videre. Virksomheden EUE ApS kritiseres for en al for optimistisk vurdering af muligheden for at skaffe de manglende 47 mio. kr. til brintbusserne.