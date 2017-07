Se billedserie Borgmester Stén Knuth (th) har kaldt de to politiske modstandere Villum Christensen og John Dyrby (tv) for blandt andet kupmagere og banditter, der vil smadre Slagelse Kommune. Læs drejebogen ved at klikke på billederne i billedserien.

Brintbusballade: Avis skulle vildledes og to direktører selv sige op

Slagelse - 05. juli 2017 kl. 06:52 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den såkaldte drejebog i brintbussagen har et heftigt indhold. To kommunale direktører skulle presses til at sige op, lydfil skulle holdes hemmelig og Sjællandske skulle vildledes, så der ikke blev skrevet om de voldsomme planer.

Men det er Venstre-spin at kalde en mail fra den nu fyrede projektleder Iben Brinkland for en drejebog, mener John Dyrby Paulsen (S).

Han modtog sammen med Villum Christensen (LA) lørdag den 25. marts klokken 22.41, den meget omtalte drejebog, der har fået borgmester Stén Knuth (V) til at kalde de to politiske modstandere for blandt andet kupmagere og banditter, der vil smadre Slagelse Kommune.

Indholdet i drejebogen er da også ret heftigt. Kommunaldirektør Jane Wiis og erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Lone Wenzell skal presses til at sige op, fordi det ifølge Iben Brinklands udlægning kan bevises, at de har løjet, handlet i strid med regler og imod den beslutning, som politikerne har taget om brintsatsningen. Hertil skal den også meget omtalte lydfil holdes hemmelig, ligesom Sjællandske skal vildledes, så der ikke bliver skrevet om de vilde planer med de to direktør-opsigelser.

I mailen beder Iben Brinkland også John Dyrby Paulsen og Villum Christensen om at sende den nyansatte leder af ledelsessekretariatet Tina Wahl samme vej som de to direktører. Tina Wahls løn på en million årligt kan spares ved, at Iben Brinkland selv overtager stillingen.

Både John Dyrby Paulsen og Villum Christensen siger i dag til Sjællandske, at de ikke svarede på mailen, selv om de dagen efter fra Iben Brinkland modtog en mail med »jeg har modtaget jeres tilbagemeldinger, og er glad for, at I har taget det alvorligt og vil agere på det.«

Venstres gruppeformand Knud Vincent slår fast, at det er utilstedeligt, at drejebogen efterfølgende blev forsøgt fulgt.

- Er der en personalesag, ja så beder man om at få den drøftet som lukket punkt på et økonomiudvalgsmøde og ikke gennem offentlighed og presse, siger Knud Vincent. Han er bekymret for, at den manglende tillid mellem politikerne er med til at skabe stor utryghed blandt kommunens ansatte.

Iben Brinkland er i dag fyret fra Slagelse Kommune.

