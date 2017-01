Se billedserie Et par biler og en knallert blev brændt af i nordbyen i Slagelse i forbindelse med årsskiftet, men alligevel gik bydelen langt roligere ind i det nye år end tidligere. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Brandvæsen kaldt ud 17 gange Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brandvæsen kaldt ud 17 gange

Slagelse - 01. januar 2017 kl. 19:55 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I gennemsnit bliver Slagelse Brand og Redning kaldt ud to gange i døgnet. Det tal var hævet til 17 i døgnet der går fra klokken otte nytårsaftensdag til klokken otte første nytårsdag.

Men beredskabsinspektør Per Eilertsen beskriver alligevel ikke døgnet som meget travlt. Og det skyldes selvfølgelig, at man i år undgik tidligere års store problemer på Motalavej og i Slagelse nordby, hvor politi og brandvæsen jo ofte er blevet angrebet med blandt andet fyrværkeri.

- På Motalavej skete der slet ingenting, og i nordbyen var der to bilbrande og en afbrænding af en knallert. Der var desuden en afbrænding af en bil på Bilkas parkeringsplads, og i området omkring Søndermarksvej var der nogle få containerbrande. Vi blev også kaldt til et par steder i Korsør, hvor der var melding om brand, men hvor der kun var tale om mindre ting med noget fyrværkeri. Så vi havde tid til at lande til på stationen mellem opgaverne, fortæller Per Eilertsen.

Beredskabets to største opgaver i døgnet handlede om noget andet. Nemlig det frontale bilsammenstød på Slagelse Landevej, hvor en fører af en bil måtte skæres fri, og så en brand i et kolonihavehus i foreningen HF Nørrevang på Århusvej.

En brand som vagtchef Anders Mikkelsen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at politiet ikke kender årsagen til.

Brandvæsenet blev tilkaldt klokken 20.58 nytårsaften og slukkede branden uden at træffe nogle mennesker på stedet.

Vagtchef Anders Mikkelsen oplyser, at der dog var en enkelt episode på Kierulffsvej klokken cirka 21, hvor en 18-årig mand rettede et bomberør med blandt andre medlemmer af fædregruppen, som stod for at holde ro og orden på stedet denne aften i samarbejde med folk fra kommunen.

- Manden blev anholdt og senere løsladt, fortæller Anders Mikkelsen.

I Skovsøgade var den også gal klokken 04.30, hvor en 20-årig mand fra Korsør måtte anholdes, efter at have slået ud efter en betjent. Han kan se frem til en sigtelse for forsøg på vold mod tjenestemand.

Klokken 00.43 blev en dreng på seks år påkørt på Bjergbygade af en bil i forbindelse med afskydning af fyrværkeri.

Påkørslen skete ved lav hastighed, men drengen brækkede benet.

Ifølge læge Rune Paulsen var der dog ikke den store travlhed på skadestuen på Slagelse Sygehus i forbindelse med årsskiftet.

- Der har ikke været nogle alvorlige skader, lyder meldingen.