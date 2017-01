Palle Flebo-Hansen foran sit udbrændte kolonihavehus. Han ville kun fotograferes fra ryggen. I næste uge undersøger politiet igen huset for om muligt at fastslå brandårsagen. Foto: Helge Wedel

Brandsted undersøges igen

- Vi skal have nye tekniske undersøgelser i huset i næste uge. Vi udelukker fortsat ikke, at branden kan være påsat, siger Kurt G. Nielsen til Sjællandske. Han er politikommissær ved lokalpolitiet i Slagelse, og han vil ikke oplyse, hvad Palle Flebo-Hansen har forklaret.

- Vi har haft ro her i haveforeningen omkring Palle de seneste år, men jeg ville da lyve, hvis jeg påstod, at jeg er overrasket over, at det er Palles hus, der er brændt,.

Selv forklarede 57-årige Palle Flebo-Hansen, at han har indstillet jagten efter de ulovlige huse, og at han nu bare vil have ro, ligesom han forklarede, at der var lukket for strømmen i hans hus.