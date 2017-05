Brand holder forretninger lukkede

Det begyndte lørdag aften med en lille brand i en frituregryde i en baggårdslejlighed ved Fisketorvet 4. Men flammerne udviklede sig hurtigt og brændte lejligheden ud. Samtidig fik branden en række konsekvenser for både de omkringliggende lejligheder og for forretningerne i bygningens - og nabobygningens - stueetage. Derfor måtte Bøfhuset, Profil Optik og Stof2000, der ligger ved siden af hinanden på Fisketorvet, holde lukket som minimum mandag.

- Vi er nødt til at holde lukket i dag (mandag, red.) og tirsdag som minimum for at gøre rent. Vi håber, vi kan åbne igen onsdag, men det er vigtigt for os, at her er helt rent inden, fortæller Charlotte Larsen, der er butikschef i Stof2000 Slagelse.