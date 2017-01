Indehaver Jeanette Hjort Hansen glæder sig til at komme i gang i dag. Her ved den nye ovn til 22.000 kroner. Foto: Helge Wedel

Brændt flæsk gav tre ugers rengøring

Først i dag tre uger efter branden genåbner den rensede og nymalede forretning igen efter at være gået glip af en af højtiderne for netop smørrebrød og mad ud af huset.

Hun tilføjer, at alt interiør til brug for madlavningen, der ikke er af metal eller porcelæn også er smidt ud.

Hun glæder sig til at komme i gang igen. Hun har fået erstattet et driftstab, der bygger på omsætningen for et år siden. En ny ovn til 22.000 kroner er også blevet installeret. Hun vurderer, at det brændende flæsk har medført skader og forsikringserstatning for op imod 300.000 kroner.