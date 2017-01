Bowlingmester lærte fra sig

En verdensmester har været i Slagelse. Danmarks eneste professionelle bowler, verdensmesteren Thomas Larsen fra Assens, besøgte Slagelse Bowling Club i Super Bowl på Bredegade. Dels for at fortælle om sin karriere og sine oplevelser, dels for at give klubbens medlemmer helt konkrete tips til, hvordan de bliver bedre til at ramme keglerne.