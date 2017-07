Slagelse og Nyborg Kommunes borgmestre vil tage kampen op med transportminister Ole Birk Olesens(LA) beslutning om at lukke Broløbet. Foto: Hans Jørgen Johansen

Borgmestre raser: Vil sammen kæmpe mod lukning af Broløbet

Slagelse - 18. juli 2017 kl. 13:16 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse og Nyborg Kommunes borgmestre Stén Knuth (V) og Kenneth Muhs (V) vil sammen gå til transportminister Ole Birk Olesen (LA) for at få omgjort beslutningen om at lukke Broløbet på Storebæltsbroen efter årets løb den 9. september.

- Jeg synes, det er synd ikke, at brande en af verdens flotteste broer mere end tilfældet er, og med lukning af et broløb, som foregår hvert 3. år, går det den forkerte vej på mange måder. Dels i forhold til branding, dels i forhold til sundhed og dels i forhold til et flot samarbejde på tværs af Storebælt, hvor mange frivillige og foreninger løfter i fællesskab for at synliggøre vores smukke bro og område, siger Stén Knuth.

- Der er et enormt behov for at åbne broen mere op for danskerne, for at gøre broen mere folkelig og populær. En lukning af Broløbet er et skridt i den forkerte retning.

Jeg er glad for, at Nyborgs borgmester (Kenneth Muhs (V), red.) ser det på samme måde, og vi er i gang med at få inviteret os ind til ministeren, hvor vi vil fremføre vores argumenter, så han derved forhåbentlig kan omgøre denne kedelige beslutning, slutter borgmester Stén Knuth.

12.000 løbere forventes at deltage i denne sjette og altså umiddelbart sidste udgave af Broløbet. Det blev mandag aften meldt ud, at transportministeren ikke fremover vil tillade motionsløb og cykelløb over de faste broforbindelser i Danmark og hermed også Broløbet mellem Nyborg og Korsør, som afholdes hvert tredje år.

